Forbes назвав три секрети мільярдерів

Журнал Forbes провів інтерв’ю з більш ніж десятьма мільярдерами і ще більшою кількістю мультимільйонерів і визначив три ключових фактори, які об’єднують найбагатших людей планети, повідомляє РІА «Новини».

"Перший секрет по-справжньому багатих людей полягає в тому, що вони не бояться зазнати невдачі", – пише видання.

Кожен із мільярдерів щонайменше один раз приймав хибні для бізнесу рішення, однак неодмінно виносив уроки з невдач. "На помилках вчаться", – це про світових магнатів.

"Другий секрет по-справжньому багатих полягає в тому, що вони креативно дивляться на проблеми, пов`язані з джерелами нових прибутків", – вважає Forbes.

Акули бізнесу ніколи не задовольняються досягнутим і завжди критично оцінюють свої здобутки, намагаючись досягти більшого.

Третім секретом мільярдерів журнал називає вдале одруження. Forbes наголошує, що, говорячи про щасливий шлюб, зовсім не має на увазі багатих спадкоємниць, хоча статки обраниці аж ніяк не є недоліком.

"Критично важливо мати дружину, яка підтримує тебе і, що ще важливіше, вірить у твоє просування вгору", – зауважує видання.

При цьому правильний вибір супутниці життя назвали головним джерелом свого капіталу всі "селфмейдмени", які розбагатіли у першому поколінні.