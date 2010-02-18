Нацбанк продав на спецаукціоні 10,26 млн. дол.

14:26, 18 лютого 2010
Фінанси
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По курсу 8,01 грн./дол.

Національний банк України вчора, 17 лютого, на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців продав 10,26 млн. дол. США по курсу 8,01 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяв участь 41 банк.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 року Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми покупки на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безоплатній основі.

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