Рівень доларизації економіки України зріс на 1% - до 31,68%

Національний банк України відзначає збільшення рівня доларизації економіки країни в 2009 році на 1% - з 30,62% до 31,68%.

Про це йдеться в Монетарному огляді, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів у 2009 році знизився на 8,4% - до 327,7 млрд. грн. В основному зменшувалися депозити в національній валюті, обсяг яких знизився на 13,3% - до 173,6 млрд. грн., тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися лише на 2,1% - до 154,2 млрд. грн.

«Обумовлені значними девальваційними очікуваннями, вказані особливості динаміки валютної структури депозитів стали причиною зростання рівня доларизації економіки впродовж 2009 року з 30,62% на початок року до 31,68% на кінець», - наголошується в звіті.

Нацбанк констатує, що впродовж 2009 року офіційний курс гривні знизився щодо долара США на 3,7% (у 2008 році - на 52,5%), щодо євро і російського рубля - на 5,5% і 0,7% відповідно.

У 2009 році негативне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України збільшилося до 10,4 млрд. дол. порівняно з 3,9 млрд. дол. у 2008 році.

У 2009 році міжнародні резерви НБУ скоротилися на 5,038 млрд. дол. (у еквіваленті), або на 16%, - до 26,505 млрд. дол.

Крім того, НБУ зазначає, що минулого року випущені й передані Нацбанку облігації внутрішньої державної позики в результаті реструктуризації залишку заборгованості Кабінету міністрів України перед Національним банком за кредитами, отриманими в іноземній валюті для фінансування дефіциту Державного бюджету України в 1994-1996 роках, на загальну суму 7,99 млрд. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,83% річних.