Економіст: гривня консолідувалася біля позначки 8 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку гривня консолідувалася біля позначки 8,0 грн./дол.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що міжбанківський валютний ринок у четвер, 18 лютого, закрився котируваннями 8,0030-8,0110 грн./дол., тобто курс гривні до долара практично не змінився. За інформацією економіста, протягом сьогоднішньої торгової сесії заявки на купівлю американської валюти досягали позначки 7,99 грн./дол.

Як вважає О.БЛІНОВ, у разі перетину обмінним курсом позначки 8,0 грн./дол. Нацбанк відновить практику купівлі долара на відкритому ринку. Загалом же з початку 2010 року гривня не зазнала великих курсових коливань і девальвувала до долара менш ніж на 0,2%, повідомив економіст.