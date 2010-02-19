Міжбанк: торги відкрились падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися падінням котирувань – 7,9880/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2645/0,2652, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,7630/10,7980.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали до 1,3466/1,3468 (18 лютого – 1,3770/1,3772).

Учора Нацбанк на ринок не виходив.