У Греції дефіцит бензину і продуктів

Довгі автомобільні черги перед бензоколонками – таку картину можна побачити сьогодні у багатьох містах Греції. Як повідомляє ІТАР-ТАРС із посиланням на місцеві ЗМІ, ще складніша ситуація на ряді грецьких островів, де взагалі закінчилися запаси бензину.

Гострий дефіцит пального, а також продуктів харчування стали наслідком триденного страйку грецьких митників. Сьогодні вони продовжили свої акції до 24 лютого, протестуючи проти урядових планів скорочення зарплат. Наступного тижня в середу має відбутися загальний страйк державного та приватного секторів Греції.

За словами митників, намір уряду заморозити зарплати та зменшити бонуси обернеться для кожного з них втратою в середньому 2260 євро на рік. Страйк працівників митниць, які вже проводили аналогічну акцію протесту 4 і 5 лютого, негативно позначився на потоці товарів через грецькі кордони. На цей час закриті прикордонні митниці, а також залізничний переїзд Ідоменіс біля міста Кілкіс на півночі країни. Там очікують митного очищення уже шість вантажних потягів. Крім того, без схвалення митників нафтоперегінні підприємства не можуть направляти на бензоколонки пальне.

Профспілки виступають проти оголошених урядом заходів жорскої економії, необхідних для скорочення дефіциту держбюджету з 12,7% до 8,7% уже цього року. Пакет заходів передбачає загальне заморожування зарплат у держсекторі, зниження на 10% преміальних, повну заборону на прийняття у 2010 році нових працівників у держсектор, крім сфер охорони здоров`я, освіти та оборони.