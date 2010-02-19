Рубль зміцнився до максимуму з кінця 2008 року

Рубль зміцнився на торгах у четвер до найвищого рівня з кінця 2008 року до бівалютного кошика, здолавши три рівні опору Центробанку РФ, що, перешкоджаючи росту національної валюти, купив понад 2 млрд. дол., повідомляє Рейтер.

Котирування рубля до бівалютного кошика (0,55 дол. і 0,45 євро) почали торги на ММВБ у четвер на нижній межі плаваючого коридору кошика ЦБР у 35,00 рубля. Через приблизно 15 хвилин ЦБР знизив рівень котирування попиту на 5 копійок, допустивши зміцнення рубля до 34,95 рубля.

Незабаром рубль продовжив зростання вище 34,90 рубля. Тоді дилери говорили, що обсяг граничних інтервенцій регулятора становив близько 1,4 млрд. дол.

Ближче до закриття торгів на ММВБ рубль здолав і цей рівень котирування попиту ЦБР, який, ймовірно, опустив нижню межу кошика до 34,85 рубля, однак ринок так і не протестував цей рівень.

Дилери оцінили обсяг інтервенцій ЦБР за підсумками дня більш ніж у 2 млрд. дол. і уважають, що регулятор дотримав порядку інтервенцій у 2010 році, знижуючи нижню межу плаваючого коридору кошика на 5 копійок після придбання 700 млн. дол.

Перший заступник голови ЦБР Олексій Улюкаєв сказав у четвер ввечері, що протягом дня Банк Росії купив понад 2 млрд. дол. і не змінює параметри граничних інтервенцій. Він також відзначив, що ЦБ не бачить однозначної тенденції зміцнення рубля і продовжить ліберальну курсову політику.

Перед початком торгів четверга Улюкаєв говорив, що з початку лютого в рамках активних інтервенцій усередині коридору Банк Росії купив 2 млрд. дол. Таким чином, з початку місяця ЦБР придбав валюти вже більш ніж на 4 млрд. дол.

Продаж доларів і євро і четвер спостерігався з боку експортерів, нерезидентів, а також з боку тих учасників ринку, які позбуваються накопичених останнім часом зайвих довгих валютних позицій, сказав Денис Коршилов із «Сітібанку».