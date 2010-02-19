Міжбанк: на 12:00 долар на рівні 7,99/8,00 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9880/8,0110, до 12:00 звузився спред – 7,9950/8,0065 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2652, до 12:00 ціни піднялися до 0,2652/0,2656.

У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 30,1247 (+0,0699).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3466/1,3468, а на 12:00 виросли до 1,3502/1,3504.

Ринок евро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7630/10,7980, а на 12:00 ціни пішли вгору – 10,7955/10,8145.