Нацбанк знизив граничні ставки за своїми 3-денними депозитами

Національний банк України знизив граничний рівень ставок за своїми триденними депозитними сертифікатами з 1% до 0,8% річних.

Про це сказано у повідомленні про проведення сьогоднішнього тендеру, текстом якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Останній раз НБУ розміщував триденні сертифікати 12 лютого під 1% річних.

Також сьогодні Нацбанк буде розміщувати семиденні депозитні сертифікати під 4% річних.

Ставки за кредитами овернайт залишаються незмінними: під забезпечення держоблігацій – 15,5% річних, без забезпечення (бланковий) – 17% річних.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, обсяг операцій з рефінансування комерціних банків загалом за 2009 рік становив 64,4 млрд. грн., а операцій із мобілізації коштів – 96,7 млрд. грн.