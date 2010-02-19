"ОТП Банк" вийде на ринок банківських металів

Комісія Національного банку України з питань контролю та регулювання діяльності банків ухвалила рішення про видачу ПАТ «ОТП Банк» дозволу на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку країни.

Про це сказано у повідомленні прес-служби кредитно-фінансової установи, переданому УНІАН.

Банк планує почати проведення таких операцій уже з другого кварталу поточного року.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створене у 1998 році й сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 29,395 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 29,056 млрд. грн., зобов`язання – 26,555 млрд. грн., статутний капітал – 2,868 млрд. грн., власний капітал – 2,840 млрд. грн.

2009 рік банк закінчив зі збитком 435,343 млн. грн.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».