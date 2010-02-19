США мають намір скорочувати фінансовий дефіцит

Президент США Барак Обама підписав указ про створення комісії зі скорочення фінансового дефіциту у складі членів республіканської та демократичної партій країни, аби сприяти врегулюванню проблеми фінансового дефіциту, яка з кожним днем стає дедалі серйозною, повідомляє k2kapital.

На церемонії підписання указу Барак Обама сказав: якщо республіканська та демократична партії не зможуть позбутися розбіжностей, щоб вжити спільних заходів, то проблема фінансової кризи ляже на американську економіку важким тягарем.

Створена у четвер національна комісія з фінансової відповідальності та реформ у складі 18 членів 1 грудня цього року повинна представити у Конгресі доповідь про скорочення фінансового дефіциту.

У зв`язку з постійним збільшенням видатків американської адміністрації та скороченням доходів унаслідок фінансової кризи фінансовий дефіцит США збільшився до нового рекордно високого рівня. У 2009 році фінансовий дефіцит країни досяг 1,41 трлн. дол., і на думку низки експертів, у 2010 році він сягне 1,56 трлн. дол.