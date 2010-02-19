Долар на міжбанку впав нижче 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9880/8,0110, до 12:00 звузився спред – 7,9950/8,0065. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях – 7,9910/7,9980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2652, до 12:00 ціни піднялися до 0,2652/0,2656. На час закриття ціни знизилися до 0,2651/0,2654. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,0975 (+0,0427).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3466/1,3468, а до 15:00 зросли до 1,3518/1,3520. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,7630/10,7980, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,7955/10,8145. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,7930/10,8015.