Гривня продовжить зміцнюватися

У найближчому майбутньому відбудеться стабілізація курсу долара США по відношенню до гривні на досягнутих рівнях, із тенденцією до зміцнення гривні.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

На його думку, ця тенденція може бути пов`язана з періодом податкових платежів до бюджету та за газ. При цьому серйозних коливань на українському валютному ринку поки не передбачається, вважає експерт.

І.ДАВИДЕНКО зазначив, що в період з 15 по 19 лютого пропозиція валюти на ринку переважала над попитом. Він підкреслив, що це дозволило гривні зміцнитися до рівня 7,99-8,01 грн./дол. із рівня попереднього тижня 8,02-8,03 грн./дол.