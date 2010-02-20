Економіст: у п'ятницю гривня змогла подолати позначку 8 грн./дол.

У п`ятницю, 19 лютого, гривня змогла подолати позначку 8,0 грн./дол.

На цьому наголосив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, вчора на міжбанківському ринку гривня зміцнилася до долара на 0,2%. У цілому ж за тиждень українська валюта зміцнилася до американської на 0,3%, зазначив економіст.

О.БЛІНОВ підкреслив, що нинішній курсової рівень відповідає котируванням кінця 2009 року. На його думку, у випадку істотної ревальвації обмінного курсу в порівнянні з рівнем 8,0 грн./дол. Національний банк повернеться до практики купівлі долара на відкритому ринку.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанку торги по долару США у п`ятницю, 19 лютого, відкрилися наступними котируваннями - 7,9880/8,0110 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9950/8,0065 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9910/7,9980 грн./дол.