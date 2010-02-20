Експерт: колишніх темпів зростання кредитування поки не буде

У 2010 році не варто очікувати відновлення колишніх темпів зростання корпоративного кредитування.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона вважає, що головною перешкодою для банків є пошук адекватних джерел фінансування активних операцій в умовах обмеженої ліквідності. Додатковим негативним фактором є висока вартість ресурсів для банків у порівнянні з її докризовим значенням, а також збільшення частки короткострокових пасивів, вважає експерт.

За словами Н.СИНЯВСЬКОЇ, постановою № 47 Національний банк України визначив чіткі критерії, на підставі яких буде видавати стабілізаційні кредити та рефінансувати кредити, видані банками підприємствам. За виконання жорстких умов банки зможуть отримати гроші під 10,75-12,25% річних, повідомила вона.

Експерт вважає, що прийняття даної постанови дозволить знизити ціну кредитів і вивести економіку на докризовий рівень. Як тільки НБУ почне фінансувати банки, депозитні та кредитні ставки будуть падати, прогнозує вона.