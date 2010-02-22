Erste Group: зниження євро до нинішнього рівня невиправдане

Зниження курсу євро до його нинішнього рівня є невиправданим, навіть незважаючи на негативний вплив ситуації в Греції на Єврозони.

Така думка міститься в аналітичному огляді Erste Group, переданому в розпорядження агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, з початку лютого долар утримує свої високі позиції по відношенню до євро. Однак підвищення курсу долара є дещо надмірним. Без сумніву, сильне зміщення у співвідношенні євро-долар, що спостерігалося ще з початку грудня, було несподіваним, але дані тенденції тільки послаблять, але не зможуть запобігти зниженню курсу долара, враховуючи, що проблеми США із бюджетом нікуди не зникли, а лише тимчасово були перенесені на другий план у зв`язку з подіями в Греції.

Беручи до уваги те, що бюджет США на 2010 рік передбачає дефіцит у розмірі 10,6% ВВП у порівнянні з 9,9% в 2009 році, аналітики Erste Group прогнозують зниження курсу долара, проте не таке істотне, як передбачалося раніше. У короткостроковій перспективі збереження тенденції до зниження курсу євро буде залежати від багатьох факторів, у тому числі й від вирішення економічних проблем в Греції.

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