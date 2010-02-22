«Сократ»: євро ще відіграє свої втрачені позиції

У другій половині 2010 року євро відіграє свої втрачені позиції.

Такий прогноз озвучив у інтерв`ю кореспонденту УНІАН директор аналітичного департаменту інвестиційної групи «Сократ» Сергій Невмержицький.

На його думку, нинішнє зміцнення американської валюти більше пов`язане з економічними проблемами в ЄС. Аналітик підкреслив, що економічне відновлення в Європі традиційно відбувається пізніше. «Європа більшою мірою, ніж США, залежить від умов світової торгівлі та має додаткові проблеми, пов`язані з борговим навантаженням нових країн-членів ЄС», - пояснив С.Невмержицький.

Аналітик також повідомив, що іноземні інвестори, котрі працюють на українському ринку цінних паперів, дивляться на курс гривня-долар. Зміна даного курсу в межах 2-3% ніяк не впливає на вітчизняний фондовий ринок, що має більш високу волатильність, упевнений С.Невмержицький. За його прогнозами, курс гривні в 2010 році буде коливатися біля рівня в 8,0-8,1 грн. за дол., тому що платіжний баланс України поки що не дає передумов говорити про фундаментальні фактори зміцнення національної валюти.

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