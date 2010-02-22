Міжбанк відкрився зниженням долара – 7,98/8,00 грн.
11:28, 22 лютого 2010Фінанси
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Євро дорожчає – 10,86/10,89 грн.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися тривалим зниженням котирувань – 7,9820/8,0010 грн./долл., ціни на російську валюту піднялися до 0,2655/0,2662 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8680/10,8975 грн./євро.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,3628/1,3630 дол./євро (19 лютого – 1,3466/1,3468 дол./євро).
У п’ятницю, 19 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.
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