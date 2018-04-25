«Дешевого» долара більше не буде...

На світовому фінансовому ринку відбулася знакова подія. Після тривалої дискусії наприкінці минулого тижня Федеральна резервна система США нарешті підвищила одну зі своїх ставок – дисконтну на 0,5 п.п., і тепер вона становить 0,75%. У докризовий період ставки ФРС були на рівні 4,5-5%. Чим відгукнеться американський «доларорух» для України?..

Вимушена відповідь

Після перших проблем з іпотечними цінними паперами у США Федеральна резервна система почала знижувати ставки задля здешевлення грошей, а точніше, щоб банкам і корпораціям було простіше списувати збитки, які почали накопичуватися в геометричній прогресії. У міру посилення кризи падіння ставок тривало, і наприкінці 2008 року вони фактично досягли нуля. Цей критичний рівень свідчив про те, що «зелений» нічого не вартий, від нього залишилася тільки назва – долар. Із середини 2009 року експерти дедалі частіше почали натякати, що ставку ФРС треба підвищувати, оскільки нависла загроза стагфляції – ростуть ціни й безробіття, а економіка тупцює на місці.

По суті, рішення ФРС стало відповіддю на вимогу ринку, причому багато в чому вимушеною. За підсумками січня 2010 року інфляція у США становила 2,6% у річному обчисленні. Для економіки країни – небезпечний ріст. Рівень безробіття наблизився до позначки 10%, що є критичним показником. Зростання споживчих цін може тільки погіршити ситуацію. Тому підвищення дисконтної ставки є насамперед запобіжним заходом, покликаним сповільнити зростання цін у США.

А у нас відгукнеться...

Що ж стосується прив`язки цього факту до України, то прямого впливу немає, а от опосередкований – істотний. Рятуючи свою економіку, ФРС фактично стимулює девальвацію долара на світових ринках. Багато в чому внаслідок її дій ціна нафти на світових майданчиках злетіла вище позначки 80 дол./бар. Зростає вартість й інших товарів у доларовому еквіваленті. Як наслідок, українська економіка, яка, на жаль, не така сильна, як китайська, матиме головний біль не тільки через свою інфляцію, але й через доларову. А значить, подорожчання імпорту не уникнути, що роздмухає внутрішню інфляцію.

І ще. Підвищення ставки ФРС призведе до збільшення запозичень у доларах на світових ринках. Як відомо, український бізнес закордонні позики ніколи не радували дешевизною, а тепер вони стануть іще дорожчими. Єдиний позитивний фактор – зростання активності на світовому фондовому ринку. Девальвація долара стимулює збільшення вартості акцій. Дуже хочеться сподіватись, що це торкнеться й вітчизняного фондового ринку.

Висновок напрошується один – глобальна криза відступає, але процес відновлення світової економіки проходить негладко. Крім того, загострилися проблеми міждержавних відносин. Тому не варто розраховувати, що нам допоможуть піднятися з дна, радше навпаки. Сьогодні є чимало охочих за чийсь рахунок розчистити собі шлях до економічного зростання...

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)