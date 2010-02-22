Країни єврозони виділять Греції фіндопомогу

Країни Євросоюзу – партнери Греції по єврозоні можуть виділити на фінансову допомогу цій країні від 20 до 25 млрд. євро, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на телеканал Те-Бе-Еф. Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу заявив у неділю, що його країна, якій необхідно рефінансувати 300-мільярдний сукупний борг, не має потреби у нових запозиченнях до середини березня. Британська ж «Файненшл Таймс» повідомила, що Греція планує у найближчі дні позичити до 5 млрд. євро для рефінансування поточного боргу.

За інформацією ЗМІ, загалом цього року Греція планує позичити понад 50 млрд. євро, при цьому ситуація для країни на міжнародних ринках несприятлива. Через перекредитованість країни, спад її ВВП і високий дефіцит бюджету, а також спекулятивні настрої Греція змушена позичати гроші під найвищі відсотки у єврозоні. За словами Папандреу, його країна не чекає «порятунку» з боку ЄС або європейського валютного союзу, але хотіла б позичати гроші під нижчі відсотки. Зараз спред за грецькими десятилітніми бондами до найстабільніших німецьких паперів коливається у межах 300 базових пунктів, тобто Греція позичає на три процентні пункти дорожче, ніж Німеччина.

Євросоюз загалом підтримав грецьку програму стабілізації, зажадавши вжити додаткових заходів економії, але не надав фінансової допомоги.