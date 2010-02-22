Міжбанк закрився на рівні 7,9605/7,9675 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9820/8,0010 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9635/7,9775 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9605/7,9675 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2655/0,2662 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2647/0,2654 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися до 0,2644/0,2651 грн./рубль. У Росії святкують День захисника Вітчизни, у зв`язку з цим торги рублем були можливі лише валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3650 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8680/10,8975 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 10,8320/10,8540 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8210/10,8345 грн./євро.