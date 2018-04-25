Яким банкам довіряють українці...

2009 рік був непростим для банків. Нестабільний курс долара, введення тимчасових адміністрацій, політичні баталії – все це украй негативно вплинуло на імідж української фінансової системи в цілому. Тому відтік внесків минулого року був закономірним. І це в умовах, коли депозити населення стали основним джерелом пасивів банків, інші важелі виживання були недоступні через кризу. Боротьба за кошти вкладників велася неабияка, як у будь-якій боротьбі є переможці, є й переможені....

Набуте і втрачене. Найбільші банки

Розглянемо основні позиції – лідери і невдахи. Серед найбільших банків за підсумками 2009 року найвдалішим виявився «ВТБ Банк». Внески населення збільшилися на 75%*. Допомогло вийти в лідери те, що банк не мав проблем з так званими «старими боргами», плюс «споріднені» зв`язки з могутнім російським банком (в період кризи відбулася переорієнтація населення на банки із зарубіжними материнками). Не малу роль відіграла і зважена рекламна компанія.

***ВАТ «ВТБ Банк» (Київ) в 2009 році скоротило чистий прибуток майже в 82 рази, у порівнянні з 2008 роком – до 0,456 млн. грн. Активи банку минулого року збільшилися на 2% і на 1 січня 2010 року склали 28,780 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 4%, до 26,219 млрд. грн., зобов`язання – зменшилися на 1%, до 25,532 млрд. грн., статутний капітал – виріс на 36% - до 2,929 млрд. грн., власний капітал – на 32%, до 3,248 млрд. грн.

ОТП Bank теж істотно збільшив внески населення в 2009 році, не в останню чергу завдяки знову ж таки зарубіжній прив`язці. Так, до 1 січня поточного року портфель внесків приватних клієнтів OTP Bank сягнув 3,72 млрд. грн. Протягом 2009 року банк збільшив свою ринкову частку в цьому сегменті майже на 40% - до 1,8%, що є рекордним для нього показником.

***«ОТП Банк» (Київ) в 2009 році одержав збиток 435,343 млн. грн., в порівнянні з прибутком 76,595 млн. грн. в 2008 році. Активи банку минулого року зменшилися на 13%, і на 1 січня 2010 року склали 29,395 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 8%, до 29,056 млрд. грн., зобов`язання – на 15%, до 26,555 млрд. грн., статутний капітал збільшився на 39% - до 2,868 млрд. грн., власний капітал - на 14%, до 2,840 млрд. грн.

«Лідером» за втратами став банк «Фінанси і кредит», який є представником виключно вітчизняного капіталу. Але не це стало основною причиною відтоку коштів населення. Украй негативно на імідж банку вплинула інформація про його рекапітализацію. Правда, новина в четвертому кварталі дещо підзабулася, що допомогло хоч якось відкорегувати ситуацію.

***Банк «Фінанси і кредит» в 2009 році одержав збиток 449,978 млн. грн., в порівнянні з прибутком 142,592 млн. грн. в 2008 році. Активи банку минулого року збільшилися на 6% і на 1 січня 2010 року склали 19,457 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 4%, до 16,659 млрд. грн., зобов`язання - на 9%, до 17,430 млрд. грн.

Позицію гіршого за внесками населення з банком «Фінанси і кредит» розділив Кредитпромбанк. І це при тому, що його рекламна кампанія була дуже активною. Вкладників насторожила інформація про реструктуризацію боргів банком у зв`язку з нездатністю за ними розрахуватися.

*** ВАТ «Кредитпромбанк» (Київ) за підсумками 2009 року збільшив збиток більш ніж у 100 разів в порівнянні з 2008 роком – до 307,430 млн. грн. У 2009 році активи банку зменшилися на 6% і на 1 січня 2010 року склали 13,578 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 3%, до 11,782 млрд. грн., зобов`язання – на 4%, до 12,834 млрд. грн. Статутний капітал банку за звітний період не змінювався і залишився на рівні 1,35 млрд. грн., власний капітал зменшився на 24%, до 1,223 млрд. грн.

Найдивнішим виглядає зниження, хоч і незначне, долі внесків населення у Райффайзен Банку Аваль. Банк вів активну рекламну кампанію, запровадив велику кількість нових депозитних програм, максимально використовував свою мережу, при цьому є приналежність до зарубіжного капіталу. Йдучи на зустріч населенню, Райффайзен Банк Аваль почав активно залучати депозити до запитання. Але й це не вплинуло на ситуацію.

***«Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) завершив 2009 рік із збитком 2,019 млрд. грн. проти 531,432 млн. грн. прибули в 2008 році. Активи банку минулого року скоротилися на 17% і на 1 січня 2010 року склали 54,048 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 12%, до 48,725 млрд. грн., зобов`язання – на 16%, до 48,735 млрд. грн. Статутний капітал банку впродовж вказаного періоду не змінювався і на 1 січня ц.р. склав 2,420 млрд. грн., власний капітал зменшився на 29% – до 5,313 млрд. грн.

Орієнтація на залучення внесків населення до запитання – змушений захід для банків. Ці кошти їм невигідні, але населення в умовах політичної нестабільності і економічної кризи боїться довіряти фінустановам гроші на тривалий термін. Окрім переваги «швидких» внесків, характерною особливістю вибору українців в 2009 році була «любов» до валюти. Як результат, зростання частки валютних внесків в структурі пасивів банків було значним. За підсумками четвертого кварталу кращий результат в цьому сегменті серед найбільших банків України мали Сведбанк, ВТБ Банк і Укрсоцбанк. Падіння продемонстрували Кредитпромбанк, банк «Фінанси і кредит» і Альфа-банк.

Для Альфа-банку четвертий квартал 2009 року виявився не зовсім вдалим, але в цілому за підсумками 2009 року його показники виглядають гідно.

***ПАО «Альфа-банк» (Київ) за підсумками 2009 року одержав збиток у розмірі 348,405 млн. грн., тоді як в 2008 році прибутку банку склала 161,351 млн. грн. Згідно повідомленню, в 2009 році активи банку скоротилися на 11% і на 1 січня 2010 року склали 28,694 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 11%, до 25,314 млрд. грн., зобов`язання – на 11%, до 25,816 млрд. грн., власний капітал – на 13%, до 2,878 млрд. грн. Статутний капітал банку в 2009 році не змінився і на 1 січня т.г. склав 2 млрд. 976,565 млн. грн.

У цілому, найбільші банки України в 2009 році посилили свої позиції на ринку вкладів населення. Їх частка виросла на 2,9 п.п. і склала 70,4% всіх вкладів українців в банківський сектор.

*Темп приросту частки вкладів у загальній структурі вкладів за групою банків, згідно класифікаторові НБУ (на підставі офіційних даних, розміщених на сайті Нацбанку). У розрахунку не використовувалися дані “Родовід банку”, банку «Надра», Укрпромбанку та інших банків, в яких введена тимчасова адміністрація.

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)