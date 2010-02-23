Німецькі експерти радять Греції звернутися до МВФ

Експерти з Кельнського інституту німецької економіки радять Греції, яка має великі проблеми з бюджетом, звернутися до Міжнародного валютного фонду, повідомляє Німецька хвиля.

Але в такому разі країнам єврозони доведеться визнати, що самі вони не в змозі вирішити цю проблему.

Кельнський інститут німецької економіки провів дослідження, у якому оцінював ризики державного банкрутства Греції. Юрген Маттес (Jurgen Matthes), один з авторів доповіді, звернув особливу увагу на те, що нинішні відсоткові ставки за грецькими держоблігаціями хоча й зросли, та все одно залишаються на нижчому рівні, ніж були на початку 90-х років.

Однак на ринках наростає нервозність, відзначив експерт, і в якийсь момент Греція зіштовхнеться з проблемою рефінансування. «Коли настане час виплачувати борги, доведеться погашати старі кредити за рахунок нових. Але Афінам зробити це буде важко, нові кредити реально буде взяти тільки під дуже високі відсотки, що врешті-решт може призвести до втрати платоспроможності й можливого оголошення Греції банкрутом», – уважає Ю.Маттес.

МВФ спеціалізується на рішенні таких проблем

Ситуацію погіршує той факт, що, відповідно до параграфа 103 Маастрихтського договору, держави єврозони не мають права брати на себе зобов`язання інших країн. Щоб не порушувати європейське право і не вводить у спокусу інших партнерів по єврозоні, Греція повинна звернутися по допомогу не до держав ЄС, а до МВФ, упевнений Ю.Маттес.

Міжнародний валютний фонд спеціалізується на вирішенні подібних проблем. Він може надати кредити, які допоможуть Греції уникнути банкрутства. Але кредити можна одержати тільки за умови виконання низки вимог. Але це й добре, адже у розпорядженні Європейського валютного союзу немає механізмів, які дають змогу домогтися чіткого дотримання бюджетної дисципліни. Інша справа – Міжнародний валютний фонд.

Залучення МВФ до рішення бюджетних проблем Греції могло б стати дуже елегантним з політичного погляду рішенням, вважає Ю.Маттес. «До певної міри звернення по допомогу до МВФ можна буде розглядати як провал для країн єврозони, які не зуміли самостійно впоратися зі своїми проблемами. Але це менше зло у порівнянні з загрозою для всього процесу європейської інтеграції», – підсумував один з авторів дослідження щодо бюджетних проблем Греції.