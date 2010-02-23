Міжбанк: торги по долару відкрились падінням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися падінням котирувань– 7,9510/7,9720 грн./дол., котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8785/10,9105 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

У Росії продовжують святкувати День захисника Вітчизни, у зв`язку з цим торги російським рублем можливі лише валютуванням ТОМ, так ціни на російську валюту відкрилися зниженням – 0,2645/0,2652 грн./рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3681/1,3683 дол./євро (22 лютого – 1,3628/1,3630 дол./євро).

У понеділок, 22 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.