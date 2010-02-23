Міжбанк: Долар продовжив падіння

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань– 7,9510/7,9720 грн./дол., котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8785/10,9105 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

У Росії продовжують святкувати День Захисника Вітчизни, у зв`язку з цим торги російським рублем можливі лише валютуванням ТОМ, так ціни на російську валюту відкрилися зниженням – 0,2645/0,2652 грн./рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3681/1,3683 дол./євро (понеділок, 22 лютого, - 1,3628/1,3630 дол./євро).

У понеділок, 22 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.

Нагадаємо, 22 лютого гривня зазнала найбільш сильного зміцнення за останні два тижні. У понеділок на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9820/8,0010 грн./дол., на 12.00 ціни впали до 7,9635/7,9775 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9605/7,9675 грн./дол.