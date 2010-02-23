Влада Дубаю надала Dubai World 5 млрд. дол.

Уряд Дубаю надав на комерційній основі 18,3 мільярда дирхамів (5 млрд. дол.) холдингу Dubai World, боргові проблеми якого наприкінці 2009 року викликали занепокоєння серед інвесторів і мало не спричинили другу хвилю кризи, повідомила у вівторок еміратська газета «Аль-Іттихад», передає РІА «Новини».

За словами представника фінансового відомства емірату, ці гроші підуть на покриття поточних витрат і боргів Dubai World.

«Нового розвитку ситуації немає», – сказав РІА «Новини» представник департаменту фінансів Дубаю.

Джерелом фінансування стали 36,7 мільярда дирхамів (10 млрд. дол.), надані Дубаю сусіднім еміратом Абу-Дабі в грудні 2009 року для реструктуризації боргів холдингу, відзначив представник фінансової влади емірату.

Перша частина десятимільярдної фіндопомоги від сусіднього емірату – 4,1 млрд. дол. – уже пішла на термінове погашення боргів в ісламських облігаціях («сукук») девелопера Nakheel PJSC, що входить до конгломерату Dubai World і займається масштабними проектами зі створення штучних островів та освоєнням морського шельфу.

Надана Абу-Дабі фінансова підтримка врятувала в грудні 2009 року Dubai World від дефолту, після чого напруга на світових фінансових ринках, зумовлена побоюваннями наступної хвилі кризи, трохи спала.

Наприкінці минулого року холдинг Dubai World провів переговори із кредиторами щодо реструктуризації боргу на загальну суму 26 млрд. дол., що включає 3,52 млрд. дол. боргів Nakheel.