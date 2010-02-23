Курс долара в банках понизився до 8 грн.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився у порівнянні з 22 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7, 94-7,99 грн./дол., з продажу – у межах 7, 99-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився у порівнянні з 22 лютого і сьогодні становить 10,81/10,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10, 65-10,90 грн./євро, з продажу – у межах 10, 90-11,03 грн./євро.

Курс покупки готівкового рубля в комбанках у порівнянні з 22 лютого понизився на 0,4% і становить у середньому 0,2606 грн./рубль, курс продажу – на 0,5%, до 0,2678 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0, 2061-0,2650 грн./рубль, із продажу – у межах 0, 2650-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,96 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс понизився на 0,3% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,98 грн./дол., із продажу – в межах 7, 99-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився в порівнянні з 22 лютого й сьогодні становить 10,82/10,94 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10, 65-10,90 грн./євро, з продажу – в межах 10, 90-11,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці у порівнянні з 22 лютого дещо знизився й сьогодні становить 0,2586/0,2677 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0, 2061-0,2650 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,05 грн., євро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,05 грн., євро – 10,75/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,94/8,01 грн., євро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 23 лютого, становить: гривні до долара США – 7,9903, до євро – 10,887583, до російського рубля – 0,26501.