ФРС США підвищила ставку кредитування банків

Федеральна резервна система США у четвер, 18 лютого, підвищила выдсоткову ставку за запозиченнями банків через «дисконтне вікно» на 25 базисних пунктів – до 0,75 відсотка, пославшись на поліпшення ситуації на фінансовому ринку, повідомляє Рейтер.

Постанова набула чинності у п`ятницю, 19 лютого.

«Подібно до лютневої відмови від низки антикризових програм, ці зміни мають на меті подальшу нормалізацію здійснюваного ФРС кредитування», – йдеться у заяві американського Центробанку.

Центробанк наголошує, що не варто розглядати зміну ставки як сигнал про те, що він змінив оцінку економіки або має намір зробити жорсткішою грошово-кредитну політику.