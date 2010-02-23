Ющенко: ВВП у 2009 році скоротився на 14%

Загалом за 2009 рік реальне падіння ВВП становить близько 14%, а номінальне – близько 6%. Таким чином, втрата обсягу ВВП за рік у номінальному вираженні становить приблизно 60 млрд. грн.

Про це сказано у матеріалі «Оцінка потокочних тенденцій економічного розвитку України», оприлюдненому на офіційному сайті Президента України.

Експерти Секретаріату Президента відзначають, що факторами зменшення обсягів виробництва в реальному секторі економіки (у промисловості, торгівлі, будівництві, у сфері транспортних послуг) стали погіршення ситуації на зовнішніх ринках, значне сповільнення інвестиційної динаміки, зміцнення позицій тіньової економіки, а також падіння доходів населення, реальне скорочення яких у 2009 році становило 6%.

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, падіння ВВП України у 2009 році становило близько 15%. Експерти НБУ відзначають, що рівень ВВП у сталих цінах на кінець 2009 року знизився до значень ВВП на кінець 2005 року. Міністерство економіки заявляє, що загалом за 2009 рік падіння ВВП становить близько 15%. За попередніми даними Держкомстату, падіння ВВП України у четвертому кварталі 2009 року становило 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.