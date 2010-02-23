Банк «Арма» ліквідують

Національний банк України вирішив ліквідувати ТОВ КБ «Арма».

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам (№ 55-012/559-2767), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Відповідно до постанови правління НБУ від 19 лютого 2010 року №79, з 22 лютого 2010 року відкликана банківська ліцензія у ТОВ КБ «Арма» та ініційована процедура ліквідації банку», – сказано в листі.

Довідка УНИАН. 16 квітня 2009 року НБУ ввів тимчасову адміністрацію в ТОВ КБ «Арма».

Тимчасовим адміністратором призначений Олександр Довгополюк. Також у банку на шість місяців був уведений мораторій на задоволення вимог кредиторів.

У середині жовтня 2009 року Нацбанк продовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ КБ «Арма» на місяць – з 16 жовтня по 15 листопада 2009 року, крім зобов`язань банку за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов`язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, встановлених тимчасовим адміністратором банку та погоджених із НБУ.