«Укрексімбанк» збільшить статутний капітал на 4,6 млрд. грн.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 4 млрд. 589 млн. 997 тис. грн. – до 16 млрд. 393 млн. 510 тис. грн., шляхом додаткової емісії акцій зі збереженням у державній власності 100% акцій.

Це передбачається постановою уряду (від 17 лютого ц.р. №150), текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з постановою, Міністерство фінансів здійснить випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 4 млрд. 589 млн. 999 тис. грн. з терміном звернення 9 років і процентною ставкою 9,5% річних.

«Укрексімбанк» зобов`язаний переказати до Держбюджету різницю між номінальною вартістю ОВДП і номінальною вартістю акцій банку, випущених згідно з даною постановою, в сумі 409,4 грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 57,197 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 48,309 млрд. грн., зобов`язання – 46,328 млрд. грн., статутний капітал – 10 млрд. грн., власний капітал – 10,869 млрд. грн.

«Укрексімбанк» у 2009 році, порівняно з 2008 роком, скоротив прибуток у 29 разів – до 21 млн. грн.