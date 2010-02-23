Міжбанк закрився котируваннями 7,9755/7,9805 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9720, на 12:00 ціни зросли до 7,9830/7,9900. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9755/7,9805 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2645/0,2652, на 12:00 ціни піднялися до 0,2650/0,2656. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2643/0,2650. У Росії святкують День захисника Вітчизни, у зв`язку з чим торги рублем були можливі тільки валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3681/1,3683, а на 15:15 впали до 1,3574/1,3576. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8785/10,9105, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пошли вгору – 10,8850/10,8970. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали – 10,8280/10,8390.