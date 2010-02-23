Економіст: Національний банк повернувся до підтримки долара

Сьогодні ревальвація гривні була зупинена Національним банком України.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що торгівельна сесія на міжбанківському валютному ринку у вівторок відкрилася котируваннями 7,95-7,97 грн./дол., проте через годину НБУ виставив заявку на купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол. Після цього котирування відскочили назад, і гривня подешевшала до долара на 0,2%, підкреслив О.БЛІНОВ.

На думку економіста, такі дії регулятора відповідають очікуванням. Очевидно, що НБУ на сьогоднішній день вважає за краще підтримувати звичну йому політику де-факто фіксованого курсу з орієнтиром на позначці 8,0 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9720, до 12:00 ціни виросли до 7,9830/7,9900.

На закриття торгів цінові рівні знизилися - 7,9755/7,9805 грн./дол.