Бонуси Уолл-стріт у кризовому 2009 року склали 20,3 млрд дол.
на 17% більше від попереднього, 2008 року...
Бонусні скандали вибухнули в 2008 році, коли набули розголосу факти виплат мільйонних премій топ-менеджерам банків, яких від банкрутства врятувала тільки державна підтримка.
У цілому фонд сукупних виплат на Уолл-стріт склав близько 55 мільярдів доларів - це безпрецедентно величезна, рекордна сума, наголошується в заяві. Середній задекларований для виплати податків бонус на Уолл-стріт перевищив 123 тисячі доларів.
У трьох інвестиційних банках - Goldman Sachs, Morgan Stanley і JPMorgan Chase доходи зросли за минулий рік на 31%.
Дінаполі відзначив, що фінансова індустрія є одним з основних джерел формування бюджету.
"Водночас, для американців такі величезні бонуси сприймаються як гірка пілюля і не викликають розуміння", - йдеться у заяві.
Банківська індустрія одержала за підсумками 2009 року прибуток у розмірі 12,5 мільярдів доларів порівняно з 4,5 мільярдів доларів у 2008 році і 100 мільярдів доларів за підсумками 2007 року, повідомляє РІА "Новини".