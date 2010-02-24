Курси валют НБУ на 24 лютого

Офіційний курс НБУ на 24 лютого:100 USD США – 799.0000 (на 23 лютого – 799.0300)100 EUR – 1084.8023 (на 23 лютого – 1088.7583)10 RUR – 2.6500 (на 23 лютого – 2.6501)Облікові курси банківських металів НБУ на 24 лютого за 10 тройських унцій (грн.):959 XAU 10 Золото – 88848.80 (на 23 лютого – 89471.38)961 XAG 10 Срібло – 1286.39 (на 23 лютого – 1313.61)962XPT10Платина-122966.10(на 23 лютого-122810.91)964XPD10Паладій-35555.50(на 23 лютого-35317.13)

Офіційний курс НБУ на 24 лютого: 100 USD США – 799.0000 (на 23 лютого – 799.0300) 100 EUR – 1084.8023 (на 23 лютого – 1088.7583) 10 RUR – 2.6500 (на 23 лютого – 2.6501) Облікові курси банківських металів НБУ на 24 лютого за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 88848.80 (на 23 лютого – 89471.38) 961 XAG 10 Срібло – 1286.39 (на 23 лютого – 1313.61) 962XPT10Платина-122966.10(на 23 лютого-122810.91) 964XPD10Паладій-35555.50(на 23 лютого-35317.13)

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