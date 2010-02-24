Бонуси Уолл-стріт в 2009 році збільшилися на 17%

Річні преміальні американських банків і фінансових компаній склали за підсумками кризового 2009 року 20,3 мільярда доларів, що на 17% більше, ніж в попередньому році, повідомив головний ревізор Нью-Йорка Томас Дінаполі у вівторок в заяві, розміщеній на його офіційному сайті.

Бонусні скандали вибухнули в 2008 році, коли розголос одержали факти виплат мільйонних премій топ-менеджерам банків, яких від банкрутства врятувала тільки державна підтримка.

В цілому фонд сукупних виплат на Уолл-стріт склав близько 55 мільярдів доларів - це безпрецедентно величезна, рекордна сума, наголошується в заяві. Середній задекларований для виплати податків бонус на Уолл-стріт перевищив 123 тисячі доларів.

У трьох інвестиційних банках - Goldman Sachs, Morgan Stanley і JPMorgan Chase доходи виросли за минулий рік на 31%.

Дінаполі відзначив, що фінансова індустрія є одним з основних джерел формування бюджету.

"В той же час, для американців такі величезні бонуси сприймаються як гірка пілюля і не викликають розуміння", - мовиться в заяві.

Банківська індустрія одержала за підсумками 2009 року прибуток у розмірі 12,5 мільярдів доларів проти 4,5 мільярдів доларів в 2008 році і 100 мільярдів доларів за підсумками 2007 року, передає РІА "Новини".