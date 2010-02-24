Ющенко створив міжвідомчу експертну групу

10:23, 24 лютого 2010
Фінанси
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Щодо розвитку ринків капіталу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив міжвідомчу експертну групу з питань розвитку ринків капіталу в Україні.

Як зазначається у відповідному розпорядженні, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, групу створено «з метою недопущення ослаблення державного регулювання і контролю у сфері економіки, небезпечного для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки, які відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» становлять загрози національним інтересам і національній безпеці України, враховуючи необхідність консолідації біржової системи України, централізації системи обліку цінних паперів».

Також Президент затвердив персональний склад експертної групи. Її очолив заступник глави Секретаріату Президента України – уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро ШАТКОВСЬКИЙ.

В.ЮЩЕНКО доручив експертній групі проаналізувати правові, організаційні, технологічні та інші проблеми інфраструктури ринків капіталу в Україні і підготувати у двомісячний строк відповідні висновки та пропозиції.

Також глава держави надав керівникові експертної групи право в установленому порядку залучати до роботи в ній фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій, одержувати від органів виконавчої влади необхідні документи та матеріали. 

 

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