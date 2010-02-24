Кредитні ставки в Україні зменшаться до 18-20%

Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін прогнозує зниження кредитних ставок до кінця 2010 р. до 18-20% річних. Про це 23 лютого повідомила прес-служба банку, повідомляє АПК-Інформ

«Безумовно, ставки знижуватимуться, й іншого шляху немає. Для того, щоб це зрозуміти, достатньо навіть поверхнево проаналізувати ситуацію на ринку», - заявив Б.Тимонькін.

За його словами, «ліквідність банків поступово зростає». Це відбувається завдяки притоку депозитів і погашенню клієнтами кредитів. Таким чином, вважає банкір, у банків достатньо багато грошей, а хороших клієнтів - надійних позичальників значно менше.

«Ось ці клієнти, чия надійність перевірена кризою, і стануть об`єктом уваги банків першої десятки. Вже до кінця року вони зможуть кредитуватися за вельми привабливими (з урахуванням ситуації на ринку) ставками. Якщо говорити про гривню, то може йтися про 18-20% річних», - заявив Б.Тимонькін.