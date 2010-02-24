Міжбанк: торги по долару відкрилися ростом

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися ростом котирувань – 7,9750/7,9860 грн./долл., ціни на російську валюту піднялися до 0,2655/0,2659 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,7970/10,8155 грн./евро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародноум валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,3537/1,3539 долл./євро (23 лютого – 1,3681/1,3683 дол./євро).

У вівторок, 23 лютого, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара по курсу 7,98 грн./дол.