З початку року вчинено 8 злочинних нападів на банки

З початку цього року здійснено 8 злочинних нападів на банківські установи.

Про це говориться в листі Національного банку України комерційним банкам, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У своєму листі НБУ нагадує банкам про необхідність дотримання вимог щодо надання інформації про напади. Зокрема, Нацбанк зауважує, що банки повинні інформувати НБУ про здійснення нападу на структурні підрозділи установи банку в день вчинення такого нападу.

Крім того, НБУ просить банки впродовж двох робочих днів з дня нападу надавати працівникам Головного управління, на підставі службового розпорядження, можливість проведення огляду приміщень банку, на які було здійснено напади.