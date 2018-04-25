Яким банкам довіряють українці...

Продовжуючи тему «Битва банків за гроші вкладників у 2009 році», розглянемо наступні позиції – лідери та невдахи серед великих банків України.

Придбання і втрати. Великі банки

Перший ступінь п`єдесталу за зростанням частки на ринку депозитних вкладів населення серед великих банків України у 2009 році беззастережно займає «Ерсте Банк» (+140%). Багато в чому завдяки активній рекламній кампанії, яка будувалася на надійності зарубіжної «материнки». В умовах нестабільності, втрати довіри населення до гривні та вітчизняних банків вона потрапила у благодатний грунт. Тим часом наприкінці минулого року мода на «Ерсте Банк» серед українців почала відступати, за підсумками четвертого кварталу частка депозитів населення зменшилася. Причина – зниження банком ставок за вкладами.

ВАТ «Ерсте Банк» (Київ) у 2009 році одержав 345,726 млн. грн. збитку проти 1,791 млн. грн. прибутку в 2008 році. Активи банку торік скоротилися на 23% і на 1 січня 2010 року становили 8,487 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 10%, до 6,067 млрд. грн., зобов`язання – на 23%, до 7,469 млрд. грн. Статутний капітал банку за звітний період не змінився і залишився на рівні 1 млрд. 360,5 млн. грн., а власний капітал скоротився на 25% – до 1,018 млрд. грн.

А ось «дочка» «Ощадбанку Росії» не була такою скупою. Як наслідок, зростання частки вкладів населення сягнуло 50% і зберегло позитивну тенденцію в четвертому кварталі. Прихід цієї фінустанови до України може радикально змінити ситуацію на банківському ринку. В українців «Ощадбанк Росії» викликає більшу довіру, ніж будь-який інший зарубіжний банк, та й історія його не криє в собі небезпеки.

АТ «Ощадбанк Росії» (Київ) у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшило прибуток у 5 разів – до 10,105 млн. грн. Активи банку торік виросли на 28% і на 1 січня становили 6,198 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 26%, до 4,842 млрд. грн., зобов`язання – на 36%, до 5,136 млрд. грн. Статутний капітал банку за звітний період не змінився і на 1 січня ц.р. становив 839,929 млн. грн., власний капітал зменшився на 1% – до 1,061 млрд. грн.

У 2009 році залишилися в плюсі у плані вкладів населення і «Унікредит Банк», і «Універсал Банк». Далася взнаки мода на зарубіжний капітал. Не хочуть українці довіряти свої кровно зароблені вітчизняним фінустановам. При цьому вказані банки таки непогано вирішили й вирішують проблеми з позичальниками.

ВАТ «Унікредит Банк» за підсумками 2009 року зменшив прибуток у 17 разів у порівнянні з 2008 роком – до 2,602 млн. грн. У 2009 році активи банку скоротилися на 18% і на 1 січня 2010 року становили 8,693 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 13%, до 7,974 млрд. грн., зобов`язання – на 20%, до 7,865 млрд. грн., власний капітал – збільшився на 0,5%, до 828,452 млн. грн. Статутний капітал банку в 2009 році не змінювався і залишився на рівні 653,508 млн. грн.

ПАТ «Універсал Банк» за підсумками 2009 року одержав збитки у розмірі 230,889 млн. грн., тоді як у 2008 році прибуток банку становив 3,794 млн. грн. У 2009 році активи банку збільшилися на 12% і на 1 січня 2010 року становили 9,109 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 2%, до 6,989 млрд. грн., зобов`язання – на 14%, до 8,273 млн. грн., статутний капітал – на 24%, до 1,038 млрд. грн., власний капітал – зменшився на 4%, до 835,783 млн. грн.

Відтік вкладів з «Імексбанку» та «Укргазбанку» у 2009 році чудово демонструє тенденцію на українському фінансовому ринку, так би мовити, процес втечі коштів із національних у зарубіжні банки. Що стосується «Укргазбанку», то тут ситуація розгорталася на тлі рекапіталізації, зокрема, введення тимчасової адміністрації, що відлякало вкладників. Тим часом «Імексбанк» таких потрясінь не переживав, однак відтік вкладів із нього виявився найбільшим серед великих банків. За підсумками ц.р. «Імексбанк» зменшив свою частку вкладів населення більш ніж на 47%.

Чисті збитки АТ «Імексбанк» у 2009 році сягнули 115,794 млн. грн. проти прибутку за 2008 рік у розмірі 62,277 млн. грн. Активи банку торік зменшилися на 9% і на 1 січня 2010 року становили 5,663 млрд. грн., зобов`язання – на 11%, до 4,823 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – збільшилися на 7%, до 3,902 млрд. грн., власний капітал – на 4%, до 839,863 млн. грн. Статутний капітал банку за підсумками 2009 року збільшився на 23% і на 1 січня ц.р. становив 795 млн. грн.

ПАТ АБ "Укргазбанк" (Київ) за підсумками 2009 року одержав збиток у розмірі 4,4 млрд. грн., тоді як за підсумками 2008 року прибуток банку становив 204 млн. грн. За минулий рік активи банку зменшилися на 18% і на 1 січня 2010 року становили 12,090 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – збільшилися на 4%, до 9,741 млрд. грн., зобов`язання – зменшилися на 24%, до 11,995 млрд. грн. Статутний капітал банку за звітний період збільшився за рахунок докапіталізації за участю держави більш ніж у 5 разів – до 3,8 млрд. грн., власний капітал – скоротився у 15 разів, до 95,425 млн. грн.

Залишається загадкою, чому зменшилися внески населення в «VAB Банку». Фінустанову придбали інвестори із Західної Європи, що не може викликати сумнівів у його надійності. Можливо, саме інформація про операцію і майбутні реформи, що наклалися на звичні для українців побоювання будь-яких змін, спровокували певну недовіру до банку. А може, зіграла злий жарт активна реклама, яка в деяких випадках не стимулює, а відлякує клієнтів.

«ВіЕйБі Банк» (Київ) у 2009 році одержав 381,738 млн. грн. збитку проти 3,571 млн. грн. прибутку у 2008 році. Активи банку за минулий рік зменшилися на 6% і на 1 січня 2010 року становили 7,258 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 2%, до 6,158 млрд. грн., зобов`язання – на 4%, до 6,586 млрд. грн., власний капітал – на 26%, до 672,190 млн. грн. Статутний капітал банку у 2009 році збільшився на 59% – до 542,638 млн. грн.

Наприкінці 2009 року активізував залучення вкладів населення «Банк Кредит-Дніпро». За четвертий квартал його частка в цьому сегменті зросла на 7,7%. Велика частина притоку була забезпечена за рахунок валютних вкладів до запитання, які у минулому році здобули популярність, оскільки дають змогу одночасно і зберігати гроші, і оперативно ними розпоряджатися. Більшість фінустанов цю «пристрасть» українців підтримували. Але при цьому банки чудово розуміють, що захоплення депозитами до запитання – ризикований бізнес. Цими коштами неможливо скористатися для видачі кредитів, вони годяться тільки для латання банківських «дір».

Чистий прибуток ПАТ «Банк Кредит-Дніпро» у 2009 році зменшився більш ніж у два рази у порівнянні з 2008 роком і на 1 січня 2010 року становив 15,73 млн. грн. За минулий рік активи банку збільшилися на 19% і на 1 січня 2010 року становили 4,834 млрд. грн., зобов`язання – на 20%, до 4,265 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 5%, до 3,196 млрд. грн., власний капітал – на 11%, до 569,292 млн. грн. Статутний капітал банку торік збільшився на 15% і на 1 січня 2010 року становив 315 млн. грн.

Минулий рік був доволі складним для української банківської системи. Втрати багатьох фінустанов безповоротні. Але саме криза створила умови, за яких банк може підвищити свій статус – перейти у розряд «найбільших». Не виключено, що цією можливістю скористаються...

*Темп приросту частки вкладів у загальній структурі вкладів за групою банків, згідно класифікаторові НБУ (на підставі офіційних даних, розміщених на сайті Нацбанку). У розрахунку не використовувалися дані “Родовід банку”, банку «Надра», Укрпромбанку та інших банків, в яких введена тимчасова адміністрація.

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)