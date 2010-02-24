Мінфін продав ОВДП на 504 млн. грн.

Учора, 23 лютого

Міністерство фінансів України 23 лютого продало облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 504,7 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Мінфіну. Зокрема, в результаті первинного розміщення ОВДП із терміном 175 днів (середньозважений рівень прибутковості - 22,71%) вдалося залучити 127,16 млн. грн., 231 день (22,94%) – 87,32 млн. грн., 637 днів (24%) – 99,4 млн. грн., 1 092 дні (22,68%) – 188,8 млн. грн., 1 799 днів (15%) – 1,008 млн. грн. При цьому Мінфіну не вдалося провести розміщення ОВДП із терміном обігу 945 днів і встановленою прибутковістю 20%.

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