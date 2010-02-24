Мінфін продав ОВДП на 504 млн. грн.
15:04, 24 лютого 2010Фінанси
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Учора, 23 лютого
Міністерство фінансів України 23 лютого продало облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 504,7 млн. грн.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, в результаті первинного розміщення ОВДП із терміном 175 днів (середньозважений рівень прибутковості - 22,71%) вдалося залучити 127,16 млн. грн., 231 день (22,94%) – 87,32 млн. грн., 637 днів (24%) – 99,4 млн. грн., 1 092 дні (22,68%) – 188,8 млн. грн., 1 799 днів (15%) – 1,008 млн. грн.
При цьому Мінфіну не вдалося провести розміщення ОВДП із терміном обігу 945 днів і встановленою прибутковістю 20%.
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