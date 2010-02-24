МВФ не підтверджує інформацію про відновлення роботи в Україні

Представництво Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні не підтверджує інформацію про відновлення роботи місії фонду в нашій країні на початку березня цього року.

Так, постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, коментуючи УНІАН інформацію, що з`явилася у ЗМІ з посиланням на в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, про можливий приїзд до України 7 березня технічної місії МВФ, повідомив, що на даний момент місія в зазначені терміни не планується.

«Якщо буде ухвалено рішення про приїзд місії МВФ до Києва, представництво МВФ в Україні обов`язково повідомить про це», – наголосив М.АЛЬЄР.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З початку 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.

Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року за підсумками третього перегляду програми. Місія МВФ завершила роботу в Києві наприкінці жовтня, при цьому якоїсь позитивної заяви представників фонду про завершення перегляду зроблено не було.

Пізніше МВФ заявив про можливість відновлення роботи в Україні після формування консолідованої позиції української влади в питанні реалізації антикризових заходів і ухвалення держбюджету-2010.

14 січня 2010 року глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН висловив упевненість, що співпраця фонду з Україною в рамках програми stand-by поновиться після завершення президентських виборів.