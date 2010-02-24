Міжбанк закрився на рівні – 7,9760/7,9800 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9750/7,9860 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9775/7,9835 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9760/7,9800 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2655/0,2659 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2655/0,2658 грн./рубль. На час закриття ціни піднялися до 0,2659/0,2661 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,0102 рубля за долар (-0,0873).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3505/1,3570 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7970/10,8155 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,7940/10,8055 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися до 10,7970/10,8090 грн./рубль.