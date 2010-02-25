Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,02 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився у порівнянні з 24 лютого.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,91-8,01 грн./дол., із продажу – у межах 8,01-8,04 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках понизився на 0,4% у порівнянні з 24 лютого і сьогодні становить 10,71 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,85 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,61-10,79 грн./євро, із продажу – у межах 10,81-10,94 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках у порівнянні з 24 лютого понизився на 0,3% і становить у середньому 0,2598 грн./рубль, курс продажу – на 0,2%, до 0,2674 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2063-0,2640 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,03 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-8,01 грн./дол., із продажу – в межах 8,02-8,04 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва понизився на 0,3% у порівнянні з 24 лютого й сьогодні становить 10,74 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,86 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,68-10,99 грн./євро, із продажу – в межах 10,82-10,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці у порівнянні з 24 лютого понизився на 0,3% і сьогодні становить 0,2569 грн./рубль, курс продажу – на 0,2%, до 0,2677 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2063-0,2640 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/8,04 грн., євро – 10,70/10,93 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,05 грн., євро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,70/10,85 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 лютого, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 10,824053, до російського рубля – 0,26606.