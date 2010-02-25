Королівський банк Шотландії у 2009 р. зазнав збитків на 5,7 млрд. дол.

Один із найбільших фінансових інститутів Великобританії – Королівський банк Шотландії – оголосив сьогодні про свої збитки у 2009 році, які сягнули 3,6 млрд. фунтів стерлінгів (близько 5,7 млрд. дол.).

Для банку це вже другий річний дефіцитний підсумок з 2008 року, коли він втратив 24,3 млрд. фунтів стерлінгів (38,5 млрд. дол.) і змушений був звернутися по допомогу до держави. На сьогодні 84% його акцій перебувають у власності британських платників податків.

На тлі таких жалюгідних результатів діяльності цього фінансового інституту оголошені ним цими днями плани щодо виплати провідним менеджерам банку заохочувальних бонусів за минулий рік у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів викликали хвилю обурення в громадськості. Виконавчий директор банку Стівен Хестер заявив, що особисто він відмовиться від нарахованих йому бонусів у розмірі 1,6 млн. фунтів стерлінгів (2,5 млн. дол.), передає ПРАЙМ-ТАСС.