«Кредитпромбанк» домовився про реструктуризацію 400 млн. дол. боргу

З 1 лютого 2010 року набула чинності рамкова угода про реструктуризацію заборгованості ВАТ «Кредитпромбанк», яка передбачає пролонгацію близько 400 млн. дол. Боргу і яку підтримали понад 99% міжнародних кредиторів банку.

Про це йдеться у повідомленні «Кредитпромбанку», переданому сьогодні агентству УНІАН.

Відповідно до повідомлення, по закінченні технічного процесу оформлення угоди з метою підвищення капіталізації банку понад 100 млн. дол. міжнародної заборгованості ВАТ «Кредитпромбанк» буде конвертовано в капітал. Як наслідок, група із понад 20 найбільших міжнародних фінансових інститутів стане спільним власником значного міноритарного пакету акцій банку.

Також повідомляється, що зі свого боку для стійкого розвитку бізнесу чинні акціонери «Кредитпромбанку» спрямують на збільшення статутного капіталу близько 60 млн. дол., а також конвертують наявний субординований борг у розмірі 30 млн. дол. в акціонерний капітал.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кредитпромбанк» створене у 1997 році і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 13,578 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 11,782 млрд. грн., зобов`язання – 12,834 млрд. грн., статутний капітал – 1,35 млрд. грн., власний капітал – 1,223 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» у 2009 році збільшив збитки у порівнянні з показником 2008 року більш ніж у 100 разів – до 307 млн. грн.

Основними акціонерами банку є компанія Homertron Trading Limited (Ірландія) – 34,0038%; громадянин Греції Костянтинос Папунідіс, пряма участь – 6,6929%, опосередкована – 72,5875%, компанія Fintest Holding Limited (Кіпр) – 38,5837%.