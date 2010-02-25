Профіцит платіжного балансу України в січні склав 229 млн. дол.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу України в січні 2010 року склав 229 млн. дол.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що повернення сальдо до позитивного значення, порівняно з дефіцитом наприкінці минулого року, зумовлено сезонним зниженням ділової активності на початку року, відсутністю значного відтоку в статті «Доходи», істотним розширенням профіциту торгівлі послугами і скороченням обсягів постачань природного газу.

«Але порівняно із січнем минулого року позитивне сальдо цього рахунку скоротилося (на 460 млн. дол.), що, втім, повністю пояснюється дуже низькими постачаннями природного газу в січні 2009 року. В результаті кумулятивний (за останні 12 місяців) дефіцит поточного рахунку збільшився і склав 2,4 млрд. дол. (у грудні – 1,9 млрд. дол.)", - йдеться в повідомленні НБУ.

У той же час негативне зведене сальдо платіжного балансу, порівняно з попередніми місяцями, розширилося до 1,1 млрд. дол. через відновлення формування дефіциту фінансового рахунку (1,3 млрд. дол.). Головними чинниками, як і минулого року, були погашення банківським сектором своїх зовнішніх боргових зобов`язань, високі обсяги приросту готівкових коштів в інших секторах економіки і низькі обсяги притоку прямих іноземних інвестицій.

Довідка УНІАН. Дефіцит платіжного балансу за підсумками 2009 року склав 1,94 млрд. дол. Віктор ЮЩЕНКО прогнозував дефіцит платіжного балансу за підсумками 2010 року на рівні 3-3,2 млрд. дол.