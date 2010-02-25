Профіцит платіжного балансу в січні становив 229 млн. дол.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу України в січні 2010 року становив 229 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що повернення сальдо до позитивного значення у порівнянні з дефіцитом наприкінці минулого року зумовлене сезонним зниженням ділової активності на початку року, відсутністю значного відтоку в статті «Доходи», істотним розширенням профіциту торгівлі послугами і скороченням обсягів поставок природного газу.

«Але у порівнянні з січнем минулого року позитивне сальдо цього рахунку скоротилося (на 460 млн. дол.), що, втім, повністю пояснюється дуже низькими поставками природного газу в січні 2009 року. В результаті кумулятивний (за останні 12 місяців) дефіцит поточного рахунку збільшився і сягнув 2,4 млрд. дол. (у грудні – 1,9 млрд. дол.)», – йдеться у повідомленні НБУ.

Водночас негативне зведене сальдо платіжного балансу у порівнянні з попередніми місяцями розширилося до 1,1 млрд. дол. через відновлення формування дефіциту фінансового рахунку (1,3 млрд. дол.). Головними чинниками, як і минулого року, були погашення банківським сектором своїх зовнішніх боргових зобов`язань, високі обсяги приросту готівкових коштів в інших секторах економіки і низькі обсяги притоку прямих іноземних інвестицій.

Довідка УНІАН. Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2009 року становив 1,94 млрд. дол. Віктор Ющенко прогнозував дефіцит платіжного балансу за підсумками 2010 року на рівні 3-3,2 млрд. дол.