НБУ розглядає можливість проведення спецаукціонів до 20-х чисел

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість проведення спеціальних аукціонів з продажу валюти населенню після 20 числа місяця лише за достатнього обсягу заявок.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Нацбанку Сергій КРУГЛИК.

Він зазначив, що Нацбанк продовжуватиме проводити спецаукціони з продажу валюти, при цьому, ймовірно, дещо відкоригує графік проведення, з урахуванням того, що основний обсяг виплат за кредитами і відповідно основний обсяг заявок припадає на першу половину місяця.

«НБУ удосконалює проведення по датах, щоб проводити аукціони до 20 числа, коли проходять всі виплати, а після 20 числа, можливо, буде лише один аукціон, а, можливо, і не буде», - сказав С.КРУГЛИК.

Таким чином, ймовірно, після 20 числа місяця НБУ проводитиме спецаукціони за потреби, тобто за достатнього обсягу заявок. При цьому, який саме обсяг заявок Нацбанк вважатиме достатнім, не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 року Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті.

Пізніше Нацбанк почав продавати валюту і фізичним особам-резидентам – суб`єктам підприємницької діяльності.